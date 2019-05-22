الإنتربول يؤكد: لن نسلم محافظ كركوك السابق لغير القضاء الاتحادي

2019/05/22 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر عراقي في بيروت، اليوم الأربعاء، تداعيات اعتقال نجم الدين كريم، محافظ كركوك السابق، طبيب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن "اتصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء إقليم كردستان لاستلام كريم الذي اعتقل أمس في مطار بيروت، وهناك خلافات بين بغداد وأربيل حول الأمر، لكن الإنتربول أكد أنه لن يسلم المعتقل لغير القضاء الاتحادي".

وأضاف أن "الإنتربول أبلغ سلطات كردستان العراق بأن عملية إلقاء القبض تمت بناء على مذكرة صادرة من الحكومة الاتحادية وليس من كردستان، لذا فإن عملية تسليمه لن تكون لأربيل".

وأشار إلى "وجود اتصالات مكثفة بين قيادات سياسية عراقية ومسؤولين في لبنان من أجل إطلاق سراحه"، مبينا أن "كريم موقف في منطقة بدارو".

وكانت القوات الأمنية في بيروت، أعتقلت أمس الثلاثاء، القبض على نجم الدين كريم، محافظ كركوك السابق، الطبيب الخاص بالرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني بناء على مذكرة إلقاء قبض صادرة من القضاء العراقي بتهم فساد".

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