بعد يوم على الاتفاق بين الحشد وحكومة النجف.. آليات الهندسة العسكرية تدخل المحافظة لكري الانهر (صور)

2019/05/22 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت آليات الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي، الاربعاء، بحملة خدمية تضمنت كري الانهر وتنظيف المبازل في مدينة المشخاب جنوبي محافظة النجف الاشرف لدعم الموسوم الزراعي في المحافظة.تصوير: جهاد سالم

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