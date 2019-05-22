السعودية تتراجع عن تهديداتها وتمد يدها للسلم مع إيران

2019/05/22 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تراجعت لهجة التهديد التي كانت تطلقها المملكة العربية السعودية ضد إيران، وأصدرت بياناً قالت فيه إنها ستعمل على "منع إقامة أي حرب".وقال مجلس الوزراء السعودي الذي عقد برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، مساء أمس الثلاثاء، أن المملكة "تؤكد على السلام في المنطقة، وأنها لا تسعى إلى ...

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