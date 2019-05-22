2019/05/22 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، مؤتمراً تنسيقياً وامنياً لمباراة الشرطة والقوة الجوية في قمة مواجهات الدور التاسع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال مراسل / المعلومة/، إن اتحاد الكرة عقد قبل قليل المؤتمر الأمني والتنظيمي والفني لمباراة الشرطة والجوية استعداداً للمواجهة التي ستجمع بين الفريقين يوم غد الخميس.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يعقد مؤتمراً تنسيقياً لديربي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يعقد مؤتمراً تنسيقياً لديربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).