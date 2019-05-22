صالح يشدد في زيارته للكاظمية على المساواة بين العراقيين

2019/05/22 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أدى رئيس الجمهورية برهم صالح، مساء الثلاثاء، مراسم الزيارة الى مرقدي الامامين موسى بن جعفر الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام.

وألتقى الرئيس صالح، خلال زيارته، آية الله السيد الفقيه حسين اسماعيل الصدر وتبادلا الحديث بشأن تعزيز روابط الاخوة والمساواة بين مكونات وأطياف الشعب العراقي، وضرورة العمل المشترك بين المؤسسات الدينية والحكومية لترسيخ الوحدة بين العراقيين ومواجهة الفكر التكفيري الضال، مشيداً بالمواقف النبيلة للفقيه الصدر ودوره في توطيد التلاحم وتقوية اواصر النسيج الاجتماعي.بدوره، رحب الفقيه الصدر بزيارة رئيس الجمهورية الى مدينة الكاظمية، مثمناً الجهود التي يبذلها سيادته في تعزيز الوحدة الوطنية بين العراقيين، واهتمامه بتقديم افضل الخدمات للمواطنين.على الصعيد ذاته التقى الرئيس صاح بعدد من رجال الدين والوجهاء وسدنة العتبة الكاظمية المقدسة، مطلعاً على مراحل تطوير وتوسيع المرقدين الشريفين والخدمات المقدمة للزائرين.



وتسلم رئيس الجمهورية في ختام الزيارة هدية العتبة الكاظمية المقدسة.

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