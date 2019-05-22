دبلوماسي إيراني سابق: أمريكا تضع العراق ضحية للصراع مع طهران

2019/05/22 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي، إن هناك وساطات من عده دول للحيلولة دون وقوع حرب بين واشنطن وطهران ومنها العراق، وخاصة بعد زيارة بومبيو التي حمل فيها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسائل بأنهم لا يريدون حربا وأن يكون العراق طرفا في المواجهة .ونقلت وكالة سبوتنك الروسية عن افقهي قوله

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