حلبوسي والعامري يبحثان ملفي الوزارات الشاغرة

2019/05/22 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ملفي الوزارات الشاغرة وإدارة الدولة بالوكالة.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الحلبوسي التقى اليوم، رئيس تحالف الفتح هادي العامري والوفد المرافق له وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات السياسية والإقليمية في البلاد”.

وبين انه “بحث ملف إكمال الكابينة الحكومية، وضرورة تكثيف الحوارت بين القوى السياسية؛ لحسم الوزارات الشاغرة وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة وتعزيز مؤسساتها”.

وتابع البيان ان “اللقاء اكد على ضرورة توحيد الرؤى بين جميع القوى السياسية إزاء القضايا المهمة، ودعم مجلس النواب والنهوض بدوره في الجانبين التشريعي والرقابي؛ لتقويم الأداء التنفيذي ومكافحة الفساد”.

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