عمليات سامراء تنفذ عملية أمنية واسعة في ناحية يثرب – فيديو

2019/05/22 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قيادة عمليات سامراء عملية أمنية واسعة في ناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وحرق عدد من المضافات وتجريف عدد من القصب والادغال المحاذيه للبساتين.

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