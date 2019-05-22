الكربولي ينتقد ظاهرة في تسنم المناصب العليا بالدولة

2019/05/22 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ انتقد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الاربعاء، ظاهرة تسنم المناصب العليا في الدولة من قبل اصحاب الشهادات المزورة.وقال الكربولي في تغريدة على حسابه تويتر: “مازال اصحاب الشهادات المزورة، يتسنمون مواقع عليا في الدولة ومازالوا يحملون رتباً لا يستحقونها..بينما الكفاءات تُستبعد بشكل معتمد..يجب محاسبة من يزور الشهادات على جرمه”.

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