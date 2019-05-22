2019/05/22 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، افتتاح المرسى العائم في قاعدة ام قصر البحرية في البصرة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن أحمد جاسم معارج، افتتح المرسى العائم في قاعدة أم قصر البحرية والذي تم إنجازه من قبل فيلق المهندس الأمريكي، ويعد هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. افتتاح المرسى العائم في قاعدة أم قصر البحرية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. افتتاح المرسى العائم في قاعدة أم قصر البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).