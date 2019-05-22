مصدر نيابي: مشادة بين الحلبوسي والدليمي داخل قاعة مجلس النواب

2019/05/22 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر نيابي، الأربعاء، 22 أيار، 2019، بحصول مشادة بين رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، والنائب ليث الدليمي داخل قاعة المجلس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مشادة كلامية نشبت بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي داخل قاعة مجلس النواب".

وأضاف، أن "أسباب المشادة لم تعرف الاسباب لغاية الآن"، لافتا الى ان "الدليمي كان يتحرك ويجمع تواقيع نواب، لم يعرف هدفها بعد".

قبيل ذلك أجل مجلس النواب، عقد جلسته نصف ساعة .

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان المجلس "أجل عقد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب".

وفي وقت سابق من اليوم، نشر مجلس النواب، جدول اعمال جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن الجلسة ستتضمن "النظـر فــــي الطعـــون المقدمــة حـــول صحــة عضويــة بعــض النــواب، وتأدية اليمين الدستورية لبعض البدلاء".

وذكرت ان الجلسة ستتضمن "معالجة ازمة السكن.



(لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي)، وتقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.



(لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة).



(2 مادة)".

ولفتت الى ان الجلسة ستشهد كذلك قراءة "تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.



(لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الانسان).



( 9 مادة)، وتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لعام 2018، (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم)".

وفيما اشارت الى ان الجلسة ستتناول "طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الامراض السرطانية ومستشفى الطفل فــي البصرة"، لفتت الى ان المجلس سيخصص 15 دقيقة لمناقشلت عامة.

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان عامر الفايز، الأربعاء، 22 أيار، 2019، على أنباء تحدثت عن زيارة مندوبين ايرانيين واميركيين الى العراق للتوصل الى اتفاق يحد الصراع بين الطرفين.

وقال الفايز في حديث خاص لـ(بغداد اليوم) إن،

بغداد اليوم - خاص

أكد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأربعاء، 22 أيار، 2019، أن تعليق تصدير البضائع الايرانية من معبر سومار الحدودي مع العراق مستمر منذ 3 ايام متتالية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم) إن، "تعليق تصدير البضائع الايرانية عبر

بغداد اليوم - متابعة

تحدث عضو الهياة القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي باقر الزبيدي، الأربعاء، 22 أيار، 2019، عن مشروع "سعودي اميركي" من بقايا داعش والقاعدة لاستهداف المنطقة.

وذكر الزبيدي في تدوينة على صفحته بالفيس بوك تابعتها (بغداد الي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر نيابي: مشادة بين الحلبوسي والدليمي داخل قاعة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر نيابي: مشادة بين الحلبوسي والدليمي داخل قاعة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).