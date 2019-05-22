2019/05/22 | 15:32

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الأربعاء 22 مايو 2019 | 03:26 مساءً | عدد القراءات : 11

إعلان خطة زيارة ذكرى إستشهاد الإمام علي في النجف

بغداد/..



أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف عن عقد اجتماع امني حضره معاون قائد عمليات الفرات الاوسط ومعاون قائد شرطة النجف العميد محسن الجابري ومعاون المحافظ راضي الخاقاني.

وقالت المديرية في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "قيادة عمليات الفرات الأوسط عقدت اجتماعاً خاصاً مع القادة الأمنيين في المحافظة بحضور معاون قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي غازي الهاشمي ومدراء الاجهزة الامنية ومدراء الاقسام".

وأكدت ان "الاجتماع ناقش توزيع المهام الأمنية لزيارة استشهاد الإمام علي عليه السلام التي تصادف ٢١ رمضان" الأثنين المقبل.

وبينت ان "الخطة ألامنية يشارك فيها كل التشكيلات وتم تأمين جميع الطرق فضلا عن مسح المحافظة أمنياً لحماية الزائرين ونشر دوريات ومفارز ثابتة ومتحركة وتقديم الخدمات للزوار".انتهى3

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