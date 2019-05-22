الرئيس الامريكي: لا اريد حربا مع ايران

2019/05/22 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى … هذا ما اعلنه الرئيس الامريكي ترامب امام العالم كله لكنه اضاف سيرد على ايران اذا اقدمت على شن حرب على امريكا المعروف ان ايران لم تفكر بشن حربا على امريكا او غير امريكا فشعارها وهدفها دائما هو الحب والسلام في المنطقة والعالم شعارها وهدفها بناء الحياة وسعادة الانسان لهذا فانها […]

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