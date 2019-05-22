2019/05/22 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشادة كلامية بين محمد الحلبوسي وليث الدليمي وكالة خطوة برس.

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