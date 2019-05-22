2019/05/22 | 15:36

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الجبوري : إدارة القطاع الخاص للوزارات المنتجة يوفر أموالاً لخزينة الدولة

الاربعاء

22

ايار

2019 :

03:27 pm

15

أكد النائب هيثم الجبوري أهمية إدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية

المنتجة من قبل القطاع الخاص ، الجبوري أشار في حديثه لبرنامج مجلس

عراقي الذي تبثه آفاق إن وزارات الدولة المنتجة لا تزود خزينة الدولة

بالأموال بالقدر الذي يزود به القطاع الخاص الخزينة في حال إدارته

لوزارات منتجة مثل النفط والكهرباء .

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