2019/05/22 | 15:36

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زينب الجنابي : يجب جمع هيئات الاستثمار وحصرها في رئاسة الوزراء

الاربعاء

22

ايار

2019 :

03:24 pm

22

أكدت سيدة الأعمال زينب الجنابي أهمية جمع هيئات الاستثمار وحصر هذا

الملف الحيوي في رئاسة الوزراء ، مبينة أن تعدد هيئات الاستثمار

ومخاطباتها الروتينية مع دوائر الدولة يعيق عمل الاستثمار ، وان حل

المشكلة يكمن في حصر الملف في رئاسة الوزراء .

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