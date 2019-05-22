المياحي يدعو وزير النفط الى التعجيل بحسم موضوعي مصفى وشركة نفط واسط

2019/05/22 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا محافظ واسط، محمد جميل المياحي، وزارة النفط الى التعجيل بحسم موضوع مصفى نفط واسط وشركة نفط المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحافظ تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تدعو حكومة واسط المحلية ممثلة بشقيها التشريعي والتنفيذي وجماهيرها وزير النفط ثامر الغضبان الى التعجيل بحسم موضوع مصفى واسط النفطي الذي مر على موضوع عرضه للاستثمار أكثر من عام ونصف لكنه لم ير النور حتى الان".وأضاف البيان ان "محافظ واسط، محمد جميل المياحي يجدد مطالباته للاسراع بإحالة المصفى الى الاستثمار عن طريق إحدى الشركات الرصينة القادرة على انجازه".وأكد انه "وللحاجة الماسة لهذا المشروع الحيوي الذي سيغذي واسط والمحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية وفي ذات الوقت يوفر المئات من فرص العمل لأبناء واسط بمختلف التخصصات الهندسية والفنية والادارية أيضاً.كما ندعو الوزير الى الاسراع أيضاً بحسم موضوع شركة نفط واسط التي تأخر استحداثها رغم الموافقات الرسمية بذلك ومنها موافقة رئيس الوزراء في الدورة المنتهية حيث وجه باستحداث الشركة خلال زيارته للمحافظة وعقد جلسة مجلس الوزراء فيها".ولفت البيان الى أن "موضوع شركة نفط واسط أصبح أمراً ضرورياً، إذ لابد من إكمال كل الخطوات الادارية لاستحداث الشركة بعد أن أصبحت واسط من المحافظات المنتجة للنفط ومشتقاته ماينبغي أن تكون هناك شركة خاصة بواسط كما هو الحال في شركتي نفط ميسان وذي قار".ودعا "وزير النفط الى إعادة النظر بالملاكات التي تدير أهم المشاريع النفطية في المحافظة ومنها ملاكات إدارة حقلي الاحدب وبدرة وملاكات شركة توزيع المنتجات النفطية، إذ لدينا ملاحظات كثيرة مثبتة عليها ما يستوجب ضرورة إعادة النظر فيها واستبدال تلك الملاكات بأخرى أكثر حرصاً وإخلاصاً في العمل والتعاون بإيجابية مع الحكومة المحلية وإدارة المحافظة خدمة للصالح العام".انتهى

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