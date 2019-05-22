نائب: من يشكك بالرافضين للتواجد الاجنبي ليس بعراقي

2019/05/22 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير المياحي، الأربعاء، عدم السماح بتواجد القوات الاميركية في العراق، سواء بانشاء القواعد او القتال.

وقال المياحي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الرئيس الاميركي دونالد ترامب صرح قبل فترة بأنه سيراقب ايران من الاراضي العراقية، لكننا نرفض هذا الامر رفضاً قاطعا ولانسمح لا بمراقبة ولا قتال ولا قواعد ولا صواريخ".وأضاف المياحي ان "كل من يشكك بالعراقيين الشرفاء الذين يرفضون اي تواجد أجنبي على الاراضي العراقية هو ليس بعراقي"، مبيناً ان "هناك جمع تواقيع لاتخاذ قرار من اجل اخراج جميع القوات الاجنبية من العراق".وبشأن التوتر بين أيران وأميركا أوضح المياحي أن "على العراق أن ياخذ دور اللاعب المفاوض او يقرب وجهات النظر بين الطرفين المتنازعين".انتهى

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