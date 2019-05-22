حملة منسقة ضد ترامب تظهر على تطبيق انستجرام

2019/05/22 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ذكرت دراسة مستقلة أن حسابات تحمل شعارات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي جزء من حملة منسقة ظهرت على تطبيق انستجرام للتواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الرئيس.وقال تطبيق مشاركة الصور المملوك لشركة فيسبوك إنه يحقق في الدراسة وإنه أزال بالفعل بعضا من الحسابات التي تحدثت عنها.وثبت وقوع هجمات إلكترونية على خصوم […]

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