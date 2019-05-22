عبد المهدي يغادر الى الكويت

2019/05/22 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ غادر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي بغداد متوجها الى دولة الكويت.

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