رجل يبني سيارة خشبية بالكامل لابنته (صور)

2019/05/22 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق نجار رغبة ابنته في الحصول على سيارة فولكس فاجن وقام بصناعتها من الخشب.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، شيد بينفينيدو أورتيجا السيارة التي وعد بها ابنته عام 2015 عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاما وفي العامين السابقين عمل على تصميم وتركيب السيارة لتصبح جاهزة للقيادة.

كانت السيارة طلب ابنته إنيلي بدلا من حفل لإتمامها سن السابعة عشر، ونفذ الرجل السيارة بالفعل في منزله ببيرو، وينقلها الآن على بعد 20 ألف ميل إلى مدينة نيويورك حيث تعيش ابنته.

بني الأب سيارة شيفورليه من الخشب عام 2017 لكن السلطات الكولومبية امتنعت عن منحه تصريحا بقيادتها فعاد بها إلى بيرو خائبا.

أمضى الرجل شهرين على الطريق لكن المحرك تعطل ويأمل في متابعة رحلته ليصل إلى نيويورك قبل 5 يوليو القادم.

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