النجف تعلن عن الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي ع

2019/05/22 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، اليوم الأربعاء، اجتماعا امنيا حضره معاون قائد عمليات الفرات الاوسط ومعاون قائد شرطة النجف العميد محسن الجابري ومعاون المحافظ راضي الخاقاني.وقالت المديرية في بيان، ان "قيادة عمليات الفرات الأوسط عقدت اجتماعاً خاصاً مع القادة الأمنيين في المحافظة بحضور معاون قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي غازي الهاشمي ومدراء الاجهزة الامنية ومدراء الاقسام".

وأضافت، ان "الاجتماع ناقش توزيع المهام الأمنية لزيارة استشهاد الإمام علي عليه السلام التي تصادف ٢١ رمضان الاثنين المقبل.

وأشارت الى، ان "الخطة الأمنية يشارك فيها كل التشكيلات وتم تأمين جميع الطرق فضلا عن مسح المحافظة أمنياً لحماية الزائرين ونشر دوريات ومفارز ثابتة ومتحركة وتقديم الخدمات للزوار".



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