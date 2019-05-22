السفارة الامريكية: لاعلم لنا بالوساطة العراقية مع ايران

2019/05/22 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- نفى القائم باعمال السفارة الامريكية جوي هود اليوم الاربعاء، علمه بالوساطة العراقية بين امريكا وايران، مشيرا الى أن التواصل مع ايران بشكل مباشر أمر ممكن.وقال هود خلال طاولة مستدرة حضرها عدد من وسائل الاعلام من بينها /SNG/، “نرحب بفرصة التشاور مع الحكومة العراقية، وتبادل وجهات النظر في ظل الاحتقان المستشري”، نافيا علمه بـ”وجود ...

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