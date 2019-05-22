القبض على احد مروجي المخدرات في بابل

2019/05/22 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفرزة مشتركة من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ومديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على أحد تجار ومروجي المخدرات في محافظة بابل وضبطت بحوزته عشرات الأشرطة المخدرة.وذكرمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية” ان العملية تاتي تماشياً والتعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في جلستيه الأخيرتين والتي دعا فيهما الأجهزة المختصة الى مكافحة المخدرات […]

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