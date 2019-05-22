2019/05/22 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل اعلام محلية عن مصادر مقربة من السفارة الامريكية، ان" القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد، جوي هود، اكد قرار اعفاء واشنطن للعراق من العقوبات التي فرضتها على طهران وبات اليوم بامكانه استيراد الطاقة منها دون الحاجة للعودة الى امريكا".انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تقرر اعفاء العراق من العقوبات المفروضة على ايران ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تقرر اعفاء العراق من العقوبات المفروضة على ايران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).