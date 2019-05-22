تفاصيل الحصول على تذاكر ديربي الصقور والقيثارة

2019/05/22 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..عقد اليوم الاربعاء المؤتمر التنسيقي والامني لتنظيم مباراة الشرطة والقوة الجوية على ملعب الشعب الدولي في قمة لقاءات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.وقال مراسل / المعلومة/ إنه سيتم فتح ابواب اقتناء تذاكر المباراة اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء يوم غد الخميس، اي قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة.واوضح […]

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