بعد ان استدرجها .. اغتصبها وطالب اهلها بدفع الثمن

2019/05/22 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برسألقت قوة أمنية، على متهم خطير ومطلوب لشرطة محافظة واسط.

وذكر بيان لقيادة الشرطة ان قوة من مكافحة إجرام شرطة واسط ألقت القبض على متهم خطير مطلوب.

وبين ان المتهم قام بجريمة قتل وقام باستدراج احدى الفتيات من محافظة بغداد وإعتدى عليها وابتزاز ذويها لِقاء مبالغ مالية.

وأشار البيان الى إ...

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