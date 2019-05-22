2019/05/22 | 16:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الدفاع تدعو المواطنين بالمناطق المحررة للتعاون والإخبار عن خلايا داعش) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9vkBtKqbYj8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الدفاع تدعو المواطنين بالمناطق المحررة للتعاون والإخبار عن خلايا داعش) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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