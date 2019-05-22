توتنهام يسعى لضم بديل إريكسن من اسبانيا

2019/05/22 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي توتنهام الإنكليزي فى الحصول على خدمات لاعب وسط نادي ريال مدريد داني سيبايوس، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبا لرحيل نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني لنادي توتنهام يرى في سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد البديل المناسب لنجمه الدنماركي كريستيان إريكسن، والذي ينتهي عقده في 2020، ويرفض تجديد عقده مع النادي.

وأضافت الصحيفة أن لاعب الفريق الملكي قد يسهل من عملية الحصول على خدمات النجم الدنماركي من صفوف السبيرز، خاصة وأنه من ضمن قائمة اهتمامات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل، في حال حدوث صفقة تبادلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيبايوس يرغب في الإنضمام إلى نادٍ جديد يشعر فيه بأهميته، خاصة وأنه منذ انضمامه إلى ريال مدريد، لم ينجح في الحصول على مكانة أساسية في تشكيل الفريق، ولاسيما مع عودة زيدان لقيادة الفريق.

وكان اللاعب صاحب الـ22 عاما قد انضم لصفوف نادي ريال مدريد في صيف عام 2017، قادما من نادي ريال بيتيس في صفقة قدرت قيمتها بـ18 مليون يورو.

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