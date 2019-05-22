أرقام مهولة عن ضحايا الحوادث المرورية بالنجف.. أكثر من 18 ألف مصاب!

2019/05/22 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت دائرة صحة النجف، عن حصيلة حوادث المرور بالمحافظة خلال عامين.

شهدت محافظة النجف خلال العامين الماضيين مصرع 629 شخصًا بسبب حوادث السير بينما بلغت الإصابات 18706 شخصًا

قالت الدائرة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المحافظة شهدت خلال العامين الماضيين مصرع 629 شخصًا بسبب حوادث السير".

أضافت أن "هؤلاء توزعوا بواقع 499 ذكرًا و130 انثى"، مشيرة إلى أن "تلك الحوادث أدت إلى إصابة 18706 شخصًا".

ووفق إحصائيات رسمية كشفت عنها مفوضية حقوق الإنسان في 13 شباط/فبراير، يلقى خمسة أشخاص مصرعهم أو يصابون خلال كل ساعتين في مناطق البلاد المتفرقة، بمعدل 65.4 ضحية يوميًا، نتيجة تلك الحوادث المرورية التي بلغ عددها 16 ألفًا و587 حادثًا،

وتعزى أغلب تلك الحوادث، إلى تقادم شبكة الطرق في البلاد وعدم إنشاء ممرات ثانية لطرق رئيسية تربط بين محافظات البلاد المختلفة، حتى باتت توصف بـ "طرق الموت"، فضلًا عن عدم التزام السائقين بالقوانين المرورية، التي يشير مختصون إلى ضرورة تشديدها وعدم التهاون بتطبيقها.

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