سعودي يقتل سودانيًا قبيل موعد الإفطار

2019/05/22 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلق مواطن في السعودية النار على مقيم سوداني، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مصرعه، وذلك إثر خلاف وقع بينهما.

وبحسب وسائل الاعلام، فإن الحادث

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