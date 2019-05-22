وزارة التربية تعيد امتحان اللغة الانكليزية للسادس الابتدائي في بعض المراكز الامتحانية

2019/05/22 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية، عن الانتهاء من اعادة امتحان اللغة الانكليزية للصف السادس الابتدائي في بعض المراكز الامتحانية .وقالت الوزارة في بيان” ان اعادة الامتحان شمل 12 مركزا امتحانيا، في بغداد، حيث تمت اعادة الامتحان للطلبة بسبب ورود خطأ في اسئلة الامتحان السابق”.

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