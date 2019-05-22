جوي هود: لا توجد أية زيادة في تواجدنا العسكري في العراق

2019/05/22 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائم باعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود، انه لا توجد أية زيادة في التواجد العسكري في العراق وإنما وجودنا لمحاربة داعش الارهابي.وقال ردا على سؤال في مؤتمر صحفي “ان وجودنا في العراق وزيادته سوف نبحث الطلب العراقي الرسمي بشأنه ، وهناك الكثير من الدعايات المغرضة ، ونحن نثمن جهود العراق في أمننا […]

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