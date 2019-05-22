عبد الصمد يعلن عن جمع تواقيع لزيادة مخصصات رواتب الموظفين

2019/05/22 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد، عن جمع تواقيع لزيادة مخصصات رواتب الموظفين.وأوضح عبد الصمد في تصريح لوكالة وطن للأنباء ” جمعنا/ 27 /توقيعا من اعضاء مجلس النواب لزيادة مخصصات الاطفال في رواتب الموظفين الى (٢٥ الف دينار) بدلا عن ( ١٠ الاف دينار) لكل طفل مع الابقاء على شمول اربعة […]

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