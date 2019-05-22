أمن الملاعب يعلن عن الممنوعات في مباراة الشرطة والقوة الجوية

2019/05/22 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..حدد امن الملاعب، اليوم الاربعاء، المواد الممنوعة في ديربي العاصمة بغداد بين الشرطة والقوة الجوية في قمة لقاءات الاسبوع التاسع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وذكر بيان عن امن الملاعب تلقت/ المعلومة/ نسخة منه، أنه “عقد هذا اليوم المؤتمر الأمني والفني في الاتحاد العراقي لكرة القدم وبحضور نائب قائد عمليات […]

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