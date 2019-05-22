الانتهاء من وضع الخطة الامنية لتأمين زيارة استشهاد الامام علي (ع)

2019/05/22 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ انتهت القيادات الامنية من وضع الخطة الخاصة بتأمين زيارة استشهاد الامام علي (عليه السلام).وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي ان “الحشد شارك الاربعاء، بالاجتماع الامني الذي عقدته قيادة عمليات الفرات الاوسط حول الخطة الامنية لاستشهاد الامام علي بن ابي طالب (ع) في النجف الاشرف.وبين ان “معاون قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد […]

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