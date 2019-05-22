مجلس الامن الوطني يعقد اجتماعه برئاسة عبد المهدي

2019/05/22 | 16:35

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بغداد اليوم

بغداد اليوم_ بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، الاربعاء (22 أيار 2019)، احباط مخطط لتنفيذ هجمات ارهابية في الفلوجة والقبض على المدبرين.

وقالت المديرية في بيان، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10 وبالت

بغداد اليوم - الديوانية

أنقذت شرطة النجدة بمحافظة الديوانية، الثلاثاء، امرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر داخل المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن امرأة من أهالي محافظة الديوانية، حاولت، الانتحار عن طريق القاء نفسه

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، الثلاثاء (19 ايار 2019)، عن مصرع وإصابة 9 اشخاص بحادث مروري في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان إن "حادثا مروريا وقع من جراء تصادم عجلتين على طريق بدرة في محافظة واسط، نتيجة السرعة ال

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