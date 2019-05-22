المدرب المساعد للجوية: مباراتنا أمام الشرطة مباراة لقب

2019/05/22 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المدرب المساعد لفريق القوة الجوية لؤي صلاح مباراة القمة بين فريقه والمتصدر الشرطة يوم غد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري بأنها مباراة لقب.وقال صلاح لوكالة وطن للانباء لاشك أن المباراة مفصلية وفرصتنا الحقيقية بالضغط على المتصدر، فالنقاط الثلاث ستقربنا من المنافسة بشكل كبير جدا ، والعكس سيضعف حظوظنا ويقترب الشرطة إلى […]

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