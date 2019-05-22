لجنة الثقافة والاعلام تبحث تأثير ابراج شركات النقال على الصحة العامة وسبل معالجتها وفق الطرق العلمية

2019/05/22 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار مدى تاثير الابراج الخاصة بشركات الهاتف النقال على صحة الانسان وعدم التزامها بالمحددات البيئية التي وضعتها الانظمة والتعليمات الحكومية.واكدت رئيس اللجنة سميعة الغلاب و اعضاء اللجنة اثناء استضافة الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة ، بحضور نائب عن لجنة الصحة والبيئة النيابية وعدد من المتخصصين، على ضرورة الالتفات لهذه […]

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