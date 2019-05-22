2019/05/22 | 16:38

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عبد المهدي يتوجه الى الكويت

الاربعاء

22

ايار

2019 :

04:14 pm

29

توجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى الكويت في أول زيارة له

للدولة بعد أن تولى منصبه في تشرين الأول الماضي.

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