2019/05/22 | 16:38

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بالوثائق..



دولة القانون النيابية تجمع تواقيع لزيادة مخصصات الاطفال في رواتب الموظفين

الاربعاء

22

ايار

2019 :

04:08 pm

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اعلن رئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب د.



خلف عبد الصمد

عن جمع تواقيع عدد من النواب لزيادة مخصصات الاطفال في رواتب الموظفين

الى ( ٢٥ الف دينار) بدلا عن (١٠ الاف دينار) لكل طفل مع الابقاء على

شمول اربع اطفال فقط .

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