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الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع استراتيجية شمالي الضالع


الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع استراتيجية شمالي الضالع
2019/05/22 | 16:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد معارك عنيفة

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