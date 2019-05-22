تحرك لزيادة مخصصات الاطفال برواتب موظفي العراق

2019/05/22 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأ عضو البرلمان العراقي خلف عبدالصمد بجمع تواقيع لزيادة مخصصات الاطفال برواتب موظفي الدولة العراقية.وبحسب وثيقة اطلعت عليها شفق نيوز، فان المقترح يتضمن زيادة بالمخصصات الى ٢٥ الف دينار بدلا عن ١٠ الاف دينار لكل طفل مع الابقاء على شمول اربعة اطفال فقط.

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