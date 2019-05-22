English | كوردى

مجلس الأمن الوطني يبحث الاتصال “بكافة الاطراف” بشأن ازمة المنطقة


مجلس الأمن الوطني يبحث الاتصال “بكافة الاطراف” بشأن ازمة المنطقة
2019/05/22 | 16:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الوطني يبحث الاتصال “بكافة الاطراف” بشأن ازمة المنطقة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الوطني يبحث الاتصال “بكافة الاطراف” بشأن ازمة المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا