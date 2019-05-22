الزراعة تسوّق أكثر من 100 ألف طن من الحنطة في بابل

2019/05/22 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة ، اليوم الاربعاء، تسويق أكثر من (100000) طن من محصول الحنطة لمراكز الاستلام التابعة لوزارة التجارة خلال الموسم الزراعي الحالي في محافظة بابل

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