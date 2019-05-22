مجلس الأمن الدولي يعتمد قرار تمديد بعثة الأمم المتحدة في العراق

2019/05/22 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ، القرار 2470 لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) لغاية الحادي والثلاثين من ايارمن العام المقبل.عقب ذلك استمع المجلس إلى إحاطة من رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التي أكدت أن بغداد يمكن أن تكون عامل استقرار في منطقة مضطربة، مشيرة إلى أن القرار يؤكد […]

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