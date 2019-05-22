أسامة النجيفي يستقبل أعضاء الهيئة السياسية لتحالف الاصلاح والأعمار

2019/05/22 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجيفي مع أعضاء الهيئة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار اخر مستجدات الأوضاع السياسية واستكمال التشكيلة الحكومية.

حيث قدم النجيفي رؤيته الشاملة للمشروع السياسي الجديد، وخلفياته ، ومدى أهميته في هذه المرحلة التي شهدت تصدعات وبخاصة فيما يتعلق بالتوجهات السياسية التي تتعلق بالمدن والمناطق المحررة من العراق، مؤكدا أن المشروع ولد من رحم معاناة عراقية خالصة، لا تقبل التأثر أو الانقياد لأي طرف أو أجندة أجنبية ، كما أنه يأتي كرد على الفشل والاخفاق في الأداء السياسي وما نتج عن ذلك من ظواهر شاذة وغريبة على المجتمع العراقي كالفساد والكسب غير المشروع واستخدام المال لتحقيق أهداف سياسية وغير ذلك كثير.

وفيما يتعلق بالبرنامج الحكومي واستكمال التشكيلة الوزارية، شدد النجيفي على ضرورة تحقيق الاصلاح والارتقاء بالعمل لتقديم أداء سياسي أفضل وخدمة للشعب طال انتظارها.

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