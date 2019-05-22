2019/05/22 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الامن الوطني يناقش موضوع السجناء وكيفية التعامل معه حسب القانون) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الامن الوطني يناقش موضوع السجناء وكيفية التعامل معه حسب القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).