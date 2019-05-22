2019/05/22 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع /شرطة واسط : اعتقال متهم بقتل شخص واستدراج فتاة من بغداد

22/05/2019 16:41:00 PM |

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واع / مكتب واسط / ن .ح

أعلنت مديرية شرطة واسط، الأربعاء، عن اعتقال متهم بقتل شخص واستدراج فتاة من بغداد والاعتداء عليها وابتزاز ذويها.

وذكر بيان لـ المديرية تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إنه "بإشراف قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد زويد على فريق العمل في مكافحة إجرام شرطة واسط، تم القبض على متهم خطير مطلوب وفق مادتين الأولى ٤٠٦ قتل عمل حيث قام المتهم بقتل أحد الأشخاص".

وأضافت، أن المتهم مطلوب أيضاً "وفق المادة ٤٢١، وبعد قيامه بجريمة القتل قام باستدراج احدى الفتيات من محافظة بغداد واعتدى عليها وقام بابتزاز ذويها لقاء مبالغ مالية"، مشيرةً إلى "إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".





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