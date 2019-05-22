2019/05/22 | 16:51

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الحشد الشعبي يوسع انتشاره في اطراف تلعفر تزامنا مع بدء موسم الحصاد

بغداد/..



كثف الحشد الشعبي، الاربعاء، انتشاره في اطراف مدينة تلعفر بمحافظة نينوى بالتزامن مع موسم حصاد محاصيل الحنطة والشعير.

وذكر بيان للحشد، تلقته "عين العراق نيوز"، ان "اللواء 53 بالحشد بالتنسيق مع القوات الامنية وسع انتشاره لتأمين موسم الحصاد في اطراف تلعفر، لحماية المزارعين والفلاحين الذين باشروا بحصاد محاصيلهم الزراعية".

يشار الى ان الحشد الشعبي اعلن عن خطط استراتيجية لتأمين الاراضي الزراعية من الكوارث الطبيعية والاعمال التخريبية.انتهى3

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